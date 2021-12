Advertising

ilriformista : Ok dal Csm ma 'il problema va risolto' #magistratura #Csm #CatelloMaresca - VesuvioLive : Catello Maresca torna in servizio come magistrato: sarà consigliere alla Corte di Appello di Campobasso - mattinodinapoli : Catello Maresca giudice di corte di appello a Campobasso, c'è la nomina del Csm - anteprima24 : ** Catello Maresca torna a fare il magistrato: va a Campobasso ma al Csm è polemica ** - corrmezzogiorno : #Napoli Catello Maresca torna a fare il magistrato: andrà a Campobasso -

Ultime Notizie dalla rete : Catello Maresca

Via libera del Consiglio superiore della magistratura al rientro in ruolo di, ex sostituto procuratore generale di Napoli, in aspettativa per essersi candidato a sindaco della città, che ha chiesto di tornare a fare il magistrato. Il plenum ha approvato la ...... guidato dache così ha dissentito: 'Non è vero che noi dobbiamo fare per forza ciò che ci arriva a un giorno della scadenza. Noi per ora stiamo prendendo un altro debito. La ...Dopo l’esperienza negativa alle elezioni come sindaco di Napoli che lo ha visto perdere nettamente contro Manfredi al primo turno, Catello Maresca torna al suo vecchio lavoro. Il sostituto procuratore ...Torna a fare il magistrato Catello Maresca ma senza lasciare la politica. Eletto al Consiglio comunale di Napoli e terminata l’aspettativa che aveva chiesto e ottenuto per potersi candidare a sindaco, ...