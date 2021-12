(Di martedì 7 dicembre 2021) Le parole dell'amministratore unico del club etneo indelcontro il Palermo in programma domenica alle ore 14:30

Advertising

Mediagol : Catania, Santagati: “Pubblico fondamentale nel derby. Promozioni in vista” - lasiciliait : Catania-Palermo, è già derby. L'amministratore rossazzurro Santagati: «Prevendita popolare» -

Ultime Notizie dalla rete : Catania Santagati

... quella relativa agli stipendi del 16 dicembre e soprattutto il tribunale diche giorno 21 ... Le parole del nuovo amministratore unico, Sergio, precedono l'avvicinamento al match: '......tifosi rossazzurri Oggi il via alla prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara...abbiamo individuato alcune soluzioni mirate " spiega l'amministratore unico Sergio" ...I Carabinieri della stazione di Sant’Agata Li Battiati hanno denunciato un 31enne di Catania ritenuto responsabile di furto e indebito utilizzo di carte di credito. Lo scorso mese di novembre al merca ...Oggi ha inizio la vendita dei biglietti di Catania-Palermo, ma la tifoseria ospite attende che le autorità competenti diano il via libera ...