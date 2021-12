(Di martedì 7 dicembre 2021) AntonioTv commenta-Atalanta, partita persa dagli uomini diin piena emergenza infortuni. L’ex attaccante durante il programma sulla web tv diVieri, interviene sull’ultima gara del. Una partita persa dal, ma che gli uomini dihanno giocato molto bene, nonostante i tanti infortuni.: “ha inventato la difesa a tre” ATv,su-Atalanta elogia: “In tre giorni è riuscito a far assimilare ai suoi calciatori i movimenti della difesa a tre. Lo ha fatto contro una delle squadre che gioca il calcio migliore in Italia. Ilnon ha ...

infoitsport : Cassano a Bobo Tv: "Napoli fantastico senza cinque titolari, cosa volete da Spalletti?" – VIDEO

Antonio, ospite come sempre dellaTv su Twitch , ha parlato della sfida Napoli - Atalanta: "In tre giorni Spalletti ha organizzato una difesa a tre in modo particolare contro una delle squadre ...... che ha quindi deciso di rispondere a, mandandogli un sms. A svelare l'accaduto è stato l'ex giocatore durante una delle classiche dirette su Twitch conVieri e laTv: "Vedo un ...Antonio Cassano a Bobo Tv commenta Napoli-Atalanta, partita persa dagli uomini di Spalletti in piena emergenza infortuni. Cassano: “Spalletti ha inventato la difesa a tre”. A Bobo Tv, Cassano su Napol ...Commentando il Pallone d'Oro 2021, Antonio Cassano si è scagliato contro Riccardo Trevisani, telecronista che dopo anni a Sky è approdato a Mediaset.