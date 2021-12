Caso Patrick Zaki, svolta clamorosa: la decisione durante l’udienza. La notizia attesa (Di martedì 7 dicembre 2021) Questo fatto di cronaca ha decisamente fatto discutere sia in Italia che all’estero. Adesso sono finalmente arrivate delle novità. Il Caso di cronaca di Patrick George Zaki ha destato molta… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 7 dicembre 2021) Questo fatto di cronaca ha decisamente fatto discutere sia in Italia che all’estero. Adesso sono finalmente arrivate delle novità. Ildi cronaca diGeorgeha destato molta… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

celli_svetlana : #PatrickZaki sarà scarcerato! Ne sono estremamente felice. Il suo caso ci ricorda che la #libertà è un diritto ch… - shineelite2 : RT @fanpage: La politica esprime soddisfazione per la scarcerazione di #PatrickZaki - benjamn_boliche : RT @fanpage: La politica esprime soddisfazione per la scarcerazione di #PatrickZaki - fanpage : La politica esprime soddisfazione per la scarcerazione di #PatrickZaki - GLeonangeli : RT @michelelanzo: Grazie all'impegno silenzioso del titolare della Farnesina, Patrick Zaki è stato scarcerato. Il Presidente del Tribunale… -