(Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo l’arresto delpatron della Sampdoria Massimocon l’accusa didi quattro società (Ellemme, la Blu Cinematografica, la Blu Line e la Maestrale srl), si allunga la lista degli indagati. Oltre a, alla figlia Vanessa e al nipote Giorgio e altre tre persone, èdi. La donna, in qualità di consigliera di amministrazione della Ellemme fino al dicembre 2010, èperper distrazione. Per, i pm avevano chiesto gli arresti domiciliari, mentre il il Gip ha disposto il divieto temporaneo di esercitare ...

Advertising

infoitsport : Caso Ferrero, indagata per bancarotta fraudolenta anche l’ex moglie Laura Sini - infoitsport : Caso Ferrero, le intercettazioni: “200mln di debiti e compra beni di lusso” - Sanson538 : Caso Ferrero, 'E' fuori di testa'lo sfogo della figlia Vanessa - Open_gol : Ecco le carte del caso Ferrero - tuttoatalanta : Caso Ferrero, gli ultras della Samp: 'Gestione miserabile da anni. Noi vicini alla squadra' -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Ferrero

...a firma Roberta(Lega), approvato nelle commissioni Finanze e Lavoro al Senato ed introdotto nel DL. fisco prevede il pagamento dell'IMU per una delle due abitazioni principali neldi ...Sono centinaia le pagine dell'ordinanza suldi Massimo, che raccontano delle quattro bancarotte fraudolente su altrettante società su cui sta indagando la procura di Paola, nel Cosentino. Il presidente dimissionario della ...Sono le parole con cui Vanessa Ferrero, figlia dell’imprenditore romano nonché presidente (dimissionario) della Sampdoria Massimo Ferrero, arrestato per bancarotta, descriveva suo padre, in un dialogo ...Ai domiciliari figlia e nipote: l'inchiesta della procura di Paola per il crac di quattro società calabresi. Estraneo il club ligure. Il patron si dimette, l'avvocato: "Trattato peggio di Totò Riina" ...