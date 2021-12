Caso Ferrero, il GIP: ” Elevato pericolo di reiterazione dei reati” (Di martedì 7 dicembre 2021) Come riporta Telenord.it, il GIP Di Paola ha scritto le seguenti parole nell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Massimo Ferrero e altri accusati di bancarotta per il crac di quattro società. Questo il testo: “e altri accusati di bancarotta per il crac di quattro società. Appare infatti Elevato il pericolo che, ove liberi di circolare sul territorio, gli indagati possano operare illecitamente in maniera sia diretta che mediata, anche attraverso contatti e comunicazioni reciproche e/o con terzi”. Ancora: “tanto risulta alla evidenza dalla pluralità e dalle stesse modalità di commissione dei delitti connotate dall’inserimento di un contesto soggettivo ed oggettivo allargato, caratterizzato, da una notevole predisposizione di mezzi da un considerevole impegno in termini di attività gestoria e da una enorme numero di ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Come riporta Telenord.it, il GIP Di Paola ha scritto le seguenti parole nell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Massimoe altri accusati di bancarotta per il crac di quattro società. Questo il testo: “e altri accusati di bancarotta per il crac di quattro società. Appare infattiilche, ove liberi di circolare sul territorio, gli indagati possano operare illecitamente in maniera sia diretta che mediata, anche attraverso contatti e comunicazioni reciproche e/o con terzi”. Ancora: “tanto risulta alla evidenza dalla pluralità e dalle stesse modalità di commissione dei delitti connotate dall’inserimento di un contesto soggettivo ed oggettivo allargato, caratterizzato, da una notevole predisposizione di mezzi da un considerevole impegno in termini di attività gestoria e da una enorme numero di ...

max_blue : Io lo conosco questo genere di animale. Ne ho seppellito uno uguale il 9 maggio del 2017... Caso Ferrero, la figlia… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Nuovi sviluppi sul caso Massimo Ferrero ?? #Sampdoria | #Ferrero | #SerieA - romanewseu : Caso #Ferrero, L’avvocato #Tenga tuona: “Dà fastidio a qualcuno, fosse stato un altro non sarebbe successo tutto qu… - infoitsport : Caso Ferrero, l'avvocato Tenga: 'Arrestato a Milano perché stava trattando Stankovic' - kodak91552516 : @Fabrizio__66 Non so nulla della situazione di Ferrero ma che fosse molto “ chiacchierato” dal primo giorno lo sape… -