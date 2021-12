Carolyn Smith torna sulla lite con Selvaggia Lucarelli | “Questo rispetto è mancato” | il video della giurata

(Di martedì 7 dicembre 2021)è da anni giudice di Ballando con le Stelle, insieme a, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. La coreografa esprime il parere tecnico sulle esibizioni dei Vip in gara e diverte il pubblico con il suo carattere estroverso. Nell’ultima puntata del dance show, però,è stata protagonista anche di uno scontro acceso. La famosa ballerina ha avuto a che ridire con una sua collegaha condiviso unsul suo account Instagram, in cui riprende proprio laconlitiga cona ...

Advertising

mlpedo : RT @ilgiornale: Dopo lo scontro consumatosi in diretta su Rai1 con Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith è tornata a commentare l'episodio: 'V… - PasqualeMarro : #CarolynSmith lancia una frecciata al veleno: “Io ho …” - infoitcultura : Carolyn Smith dopo la lite con Selvaggia Lucarelli: “Mi ha mancato di rispetto, basta provocazioni” - MaurizioBaldas8 : 'Basta provocazioni, è mancato il rispetto'. Carolyn Smith bacchetta ancora la Lucarelli - ilgiornale : Dopo lo scontro consumatosi in diretta su Rai1 con Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith è tornata a commentare l'epis… -

Ultime Notizie dalla rete : Carolyn Smith

Il diverbio consumatosi sabato scorso a Ballando con le Stelle trae Selvaggia Lucarelli si è trascinato fuori pista. Lontano dalle telecamere. Dopo lo scontro avvenuto in diretta su Rai1, e accesosi a margine dell'esibizione danzereccia di Andrea ...e Selvaggia Lucarelli dopo Ballando non se le mandano a dire. La lite continua sui social. 'Mi ha mancato di rispetto' , sottolinea la bionda presidente di giuria del talent show di ...Carolyn Smith è da anni giudice di Ballando con le Stelle, insieme a Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. La coreografa esprime il parere tecnico sulle esibizioni dei Vip in gara e ...Ricordate la discussione tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli di sabato scorso dopo l’esibizione di Andrea Iannone e Lucrezia Lando? Una lite innescata da quel “Geniale” che non è andato giù alla L ...