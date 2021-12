Campania | l’aggiornamento sul Covid | crolla il tasso di positività

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 7 dicembre 2021) C’è anche una buona notizia nel bollettino d’aggiornamento sulla pandemiadella Regione: èto ildi, che oggi si attesta al 3,1%, in netto ribasso sia rispetto al 4,8% di ieri (in salita anche per i pochi tamponi della domenica) sia – soprattutto – rispetto al 4,2% dell’altro ieri. Sono infatti 1150 i nuovi positivi su circa 37000 test effettuati. Resta sostanzialmente stabile la situazione ospedaliera, con soli due ricoveri in più rispetto a ieri: uno in area critica e uno nei reparti ordinari. Sono infatti 342 i posti occupati in degenza e 22 quelli in terapia intensiva. Si registrano, purtroppo, 9 nuovi deceduti. L'articolo ilNapolista.