Campania, cala il tasso di positività: oggi 1150 contagi e 9 decessi (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 1.150 i nuovi positivi su 36.513 tamponi processati nelle ultime 24 ore in Campania. A riferirlo è l'Unità di Crisi regionale nel bollettino giornaliero. Campania, il bollettino di oggi 7 dicembre 2021 Il tasso di positività è pari al 3,15%, un punto in percentuale in meno rispetto a ieri quando l'indice di contagio era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

