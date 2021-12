CalvinFesta | concerto di canti medievali e musiche natalizie con l’Ensemble Histriones Carbij

(Di martedì 7 dicembre 2021) ‘’ 2021:diconPer la festa dell’Immacolata: la mattina sarà dedicata al teatro con il laboratorio teatrale per bambini mentre il pomeriggio trascorrerà con l’atmosfera della musica antica I prossimi appuntamenti: sabato 11 dicembre ci sarà l’incontro dal tema “Riflessioni sul Cambiamento Climatico”; domenica 12 dicembre si svolgerà l’evento ‘Trekking urbano tra arte, storia e natura’ ed ilacustico dal titolo “Nartico live” con l’artista Nartico. CALVI DELL’UMBRIA – Il programma del ‘’ a Calvi dell’Umbria (Terni)prosegue la sua programmazione con due spettacoli interessanti per il ...

