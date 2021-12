Calciomercato Udinese, Gotti a forte rischio esonero: questi i nomi in lizza per sostituirlo (Di martedì 7 dicembre 2021) In casa Udinese non tira una bella aria, dopo le ultime deludenti prestazioni la famiglia Pozzo starebbe seriamente pensando di sollevare Luca Gotti dal proprio incarico. Ma di fatto al tecnico non è ancora arrivata alcuna comunicazione dai Pozzo, tant’è che Gotti ha diretto l’allenamento odierno e stasera dovrebbe partire in ritiro con la squadra. Gotti, Udinese, esoneroI possibili sostituti Dunque nonostante non ci siano state comunicazioni ufficiali, secondo TuttoMercatoWeb.it, l‘Udinese si è già mossa per individuare il papabile sostituto. La lista dei nomi accostati è lunga: va da Marco Giampaolo a Rolando Maran, da Walter Zenga alla soluzione interna col vice Gabriele Cioffi. LEGGI ANCHE: Fiorentina-Callejon: si complica il ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 dicembre 2021) In casanon tira una bella aria, dopo le ultime deludenti prestazioni la famiglia Pozzo starebbe seriamente pensando di sollevare Lucadal proprio incarico. Ma di fatto al tecnico non è ancora arrivata alcuna comunicazione dai Pozzo, tant’è cheha diretto l’allenamento odierno e stasera dovrebbe partire in ritiro con la squadra.I possibili sostituti Dunque nonostante non ci siano state comunicazioni ufficiali, secondo TuttoMercatoWeb.it, l‘si è già mossa per individuare il papabile sostituto. La lista deiaccostati è lunga: va da Marco Giampaolo a Rolando Maran, da Walter Zenga alla soluzione interna col vice Gabriele Cioffi. LEGGI ANCHE: Fiorentina-Callejon: si complica il ...

Udinese, ore decisive per Gotti: si va verso l'esonero, i nomi per sostituirlo Commenta per primo 16 punti in 16 giornate, due nelle ultime quattro e una vittoria che manca da un mese : sono questi i numeri che raccontano il momento che sta vivendo l' Udinese . Una situazione complicata, che ha portato la società a fare delle profonde riflessioni sul futuro di Luca Gotti , che spesso nei due anni da cui siede sulla panchina friulana è stato a ...

UDINESE; GOTTI VERSO L'ESONERO - Sportmediaset Mercato ora per ora. Sono ore decisive per il futuro di Luca Gotti sulla panchina dell'Udinese. La sconfitta contro l'Empoli potrebbe essergli fatale: in giornata sono attese novità sul suo possibile ...

