Calciomercato Napoli, addio a sorpresa per un big: andrà al Liverpool (Di martedì 7 dicembre 2021) Uno dei top player del Napoli potrebbe andare via durante il prossimo Calciomercato estivo: il Liverpool piomba sul calciatore. Uno dei calciatori azzurri potrebbe dire addio in estate (via Getty Images)Nonostante la sconfitta contro l’Atalanta, il Napoli sta svolgendo un grande campionato ed adesso guarda al Calciomercato per dei rinforzi. Nonostante ciò però la società azzurra deve preoccuparsi della possibile partenza di un top player nel prossimo mercato estivo. Stiamo parlando di Fabiàn Ruiz che con le ultime prestazioni ha attirato l’attenzione del Liverpool. Il centrocampista spagnolo avrebbe impressionato Jurgen Klopp. Per questo motivo i Reds vorrebbero rinforzarsi chiedendo al Napoli informazioni sul costo del cartellino ... Leggi su vesuvius (Di martedì 7 dicembre 2021) Uno dei top player delpotrebbe andare via durante il prossimoestivo: ilpiomba sul calciatore. Uno dei calciatori azzurri potrebbe direin estate (via Getty Images)Nonostante la sconfitta contro l’Atalanta, ilsta svolgendo un grande campionato ed adesso guarda alper dei rinforzi. Nonostante ciò però la società azzurra deve preoccuparsi della possibile partenza di un top player nel prossimo mercato estivo. Stiamo parlando di Fabiàn Ruiz che con le ultime prestazioni ha attirato l’attenzione del. Il centrocampista spagnolo avrebbe impressionato Jurgen Klopp. Per questo motivo i Reds vorrebbero rinforzarsi chiedendo alinformazioni sul costo del cartellino ...

