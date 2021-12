Calciomercato, le prime trattative: l’Atalanta piazza il colpo scudetto, tre innesti per la Fiorentina (Di martedì 7 dicembre 2021) Si avvicina la sessione invernale di Calciomercato, l’obiettivo dei club è quello di rinforzarsi per la seconda parte di stagione. Una squadra in grado di lottare per lo scudetto e la Champions League è l’Atalanta, la squadra di Gasperini è già forte e per gennaio è stato già bloccato un acquisto. Si tratta di Jeremie Boga, calciatore del Sassuolo con il contratto in scadenza nel 2023. I neroverdi vorrebbero cederlo solo per la prossima stagione, ma la volontà del calciatore sarà fondamentale. Percorso molto importante anche per la Fiorentina, la squadra di Italiano è in grado di lottare per la qualificazione in Europa. E’ fatta per il centrocampista del Lille Jonathan Ikoné, operazione di circa 15 milioni di euro. I viola pensano all’arrivo di due attaccanti, trattative sempre con il Sassuolo per ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 7 dicembre 2021) Si avvicina la sessione invernale di, l’obiettivo dei club è quello di rinforzarsi per la seconda parte di stagione. Una squadra in grado di lottare per loe la Champions League è, la squadra di Gasperini è già forte e per gennaio è stato già bloccato un acquisto. Si tratta di Jeremie Boga, calciatore del Sassuolo con il contratto in scadenza nel 2023. I neroverdi vorrebbero cederlo solo per la prossima stagione, ma la volontà del calciatore sarà fondamentale. Percorso molto importante anche per la, la squadra di Italiano è in grado di lottare per la qualificazione in Europa. E’ fatta per il centrocampista del Lille Jonathan Ikoné, operazione di circa 15 milioni di euro. I viola pensano all’arrivo di due attaccanti,sempre con il Sassuolo per ...

