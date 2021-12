Calciomercato Juventus: asta per l’obiettivo bianconero. Ci sono altre big (Di martedì 7 dicembre 2021) Calciomercato Juventus: Bayern Monaco e Liverpool in corsa per l’obiettivo della società bianconera Si allunga la lista delle pretendenti per Denis Zakaria, talento del Borussia Monchengladbach in scadenza di contratto al prossimo giugno seguito con grande attenzione anche dalla Juventus. Come riportato da Fabrizio Romano di Sky Sport, anche Bayern Monaco e Liverpool sarebbero entrate nella corsa al calciatore svizzero. Su di lui c’è anche il Barcellona. Cherubini è dunque avvisato: rischio asta per l’obiettivo della Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021): Bayern Monaco e Liverpool in corsa perdella società bianconera Si allunga la lista delle pretendenti per Denis Zakaria, talento del Borussia Monchengladbach in scadenza di contratto al prossimo giugno seguito con grande attenzione anche dalla. Come riportato da Fabrizio Romano di Sky Sport, anche Bayern Monaco e Liverpool sarebbero entrate nella corsa al calciatore svizzero. Su di lui c’è anche il Barcellona. Cherubini è dunque avvisato: rischioperdella. L'articolo proviene da Calcio News 24.

