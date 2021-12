Calcio | Zanetti ' Suning ci ha dato stabilità | Inter ha forte identità'

Advertising

sportface2016 : #Inter, #Zanetti: 'La famiglia #Zhang ci ha dato stabilità, adesso abbiamo grande qualità' - sportli26181512 : #Inter, Zanetti: 'In passato sono stato molto vicino al #RealMadrid': Intervistato telefonicamente da Marca, la leg… - Claudi0Ruzza : RT @solar_constant_: Questa è Milano. Questo è il calcio. Quello vero. #Zanetti #Maldini #inter #milan - sportli26181512 : Ipse Dixit – Cristante: 'Giochiamo le nostre carte', Politano: 'Restiamo primi' - TgrRaiVeneto : #Calcio Il #derby fra #Venezia e #Verona, i commenti di Zanetti e Tudor. Il servizio di Dario Giordo, montato da Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Zanetti

Dopo aver delineato la sua figura professionale,ha valutato i risultati sul campo da gioco: 'La squadra sta facendo bene grazie al grande lavoro di mister Inzaghi e dei ragazzi. L'Inter ha ..."Siamo club ambiziosi e questa lotta fa bene a tutto ilitaliano che è cresciuto sul piano ... Al Bernabeuha vissuto le emozioni più forti della carriera, alzando al cielo la Champions ...Intervistato dal giornale spagnolo, la leggenda nerazzurra parla del suo ruolo da vicepresidente e del perché non andò ai Blancos: "Rimasi fedele all'Inter" ...Zanetti, in vista di Real Madrid-Inter di stasera, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche in ottica calciomercato ...