Advertising

Gazzetta_it : Dybala: 'Il rinnovo può aspettare, la società ha altre cose da risolvere' - Gazzetta_it : Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza: bancarotta e reati societari - fattoquotidiano : Dalla Serie A alla squadra di Gheddafi, mister Sannino riparte dalla Libia: “Qui una passione incredibile, il calci… - GiornaleLORA : CALCIO – La Serie D torna in campo per il turno infrasettimanale - TV7Benevento : Calcio: Serie A, gli arbitri della 17° giornata... -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

Eurosport.it

Nell'ampia documentazione in possesso dei magistrati che indagano sulla bancarotta di Massimo Ferrero, ci sono anche alcune intercettazioni dove appare chiaro lo stupore di Gianluca Vidal, ...Unadi documenti riservati e inediti, in parte analisi dell'Agenzia delle Entrate e in parte degli organi di controllo sul, rivelano la reale situazione finanziaria delle principali ...Roma, 7 dic. - Gli arbitri della 17/esima giornata di Serie A in programma domenica 12 dicembre: Genoa-Sampdoria (venerdì 10, ore 20.45): Doveri; Fiorentina-Salernitana (sabato 11, ore 15): Ghersini; ...Ufficiale l’ingaggio del centrocampista uruguaiano fino a giugno 2022 ma non potrà essere utilizzato subito da Stroppa: “Non sarà tempo ...