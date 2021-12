Calcio | Lewandowski | ' ci sono rimasto male per il pallone d' oro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic. - (Adnkronos) - "Non mi nascondo, ciinsoddisfatto. Ciandato vicino e il fatto di competere con Messi mi fa capire a che livelloarrivato, ma misentito triste". Lo dice l'attaccante del Bayern Monaco Robert, intervistato da "Kanale Sportowym", in merito alla mancata vittoria deld'Oro. "Le dichiarazioni di Messi suld'Oro dell'anno scorso? Vorrei che non fossero parole vuote, ma sincere. Anche se l'idea non mi entusiasma", aggiunge il 33enne polacco in merito alla possibilità di ricevere ild'oro 2020 che non è stata assegnato.