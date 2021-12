Calcio | Gazidis ' Al Milan grande unità | stadio nuovo? Serve coraggio'

(Di martedì 7 dicembre 2021) "Siamo in crescita, ma siamo all'inizio e non alla fine del percorso", le parole dell'ad rossoneroO - Nato in Sudafrica, trasferitosi a Manchester e poi negli Stati Uniti, dia Londra e ...

Pioli? Ha la qualità sul campo per giocare il tipo diche volevo". Ma lo sguardo diè sempre rivolto al futuro e in particolare all'elemento che potrebbe fare da trampolino per i ...In un'intervista al sito ufficiale del club rossonero in occasione della festa di Sant'Ambrogio, parla Ivan: Poi un elogio a PioliIl sindaco di Milano, Beppe Sala, ha parlato del progetto nuovo stadio di Inter e Milan nel corso di una breve intervista ...Il CEO del Milan, Ivan Gazidis, ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale del club rossonero in occasione della festa di Sant'Ambrogio. Queste le sue ...