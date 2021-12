Calcio femminile | la Juventus vuol continuare il sogno in Champions League | sfida ‘impossibile’ contro il Chelsea

(Di martedì 7 dicembre 2021) Fissiamo le coordinate spazio-temporali: impianto di Kingsmeadow a Londra, mercoledì 8 dicembre 2021 (ore 21.00). LaWomena sognare e lanel Gruppo A didiè di quelle da far tremare i polsi, ovveroil. Quando mancano due giornate al termine di questa fase a gironi, che sorriderà alle prime due classificate di ogni raggruppamento, la Juve ha stupito e non poco. La formazione di Joe Montemurro è in seconda posizione con 7 punti a -3 dalle Blues. “Nothing is impossibile“: è questo il mantra delle campionesse d’Italia che nellain Germaniail Wolfsburg hanno saputo condensare maturità, pazienza e ...

Dopo la netta sconfitta con l'Inter, il Milan deve fare subito quadrato e correggere alcune situazioni tattiche anc… - Ecco una bella vittoria per il Ravenna Women sul Pink Bari - Il Bologna si riscatta in trasferta andando a vincere sul campo del Trento con due goal della Racioppo… - CALCIO: Cesena Femminile troppo morbido, il Chievo infierisce sul 4-0 | VIDEO - Netta vittoria del Tikitaka Planet che si impone con un largo 0-5 sul campo del Calcio Padova Femminile con le reti…

Abruzzonews

Fissiamo le coordinate spazio-temporali: impianto di Kingsmeadow a Londra, mercoledì 8 dicembre 2021 (ore 21.00). La Juventus Women vuol continuare a sognare e la sfida nel Gruppo A di Champions Leagu ...Un fine settimana globalmente sorridente per le squadre palermitane impegnate in serie B femminile. Tre punti importanti per il Terrasini di B1 e per l'imbattuta Caffè Trinca, sempre più leader della ...