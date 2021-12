Calcio: Emery 'Non giochiamo per il pari, Villarreal vuole fare storia' (Di martedì 7 dicembre 2021) "In Italia una delle squadre più difficili da affrontare è l'Atalanta", avverte l'ex Napoli, Raul Albiol BERGAMO - "Il Villarreal si è già trovato in questa situazione due volte, vogliamo fare la ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) "In Italia una delle squadre più difficili da affrontare è l'Atalanta", avverte l'ex Napoli, Raul Albiol BERGAMO - "Ilsi è già trovato in questa situazione due volte, vogliamola ...

