Calcio: ecco 'Il grande libro del derby di Roma', aneddoti e storie sulla sfida della Capitale (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic. - (Adnkronos) - La grande storia del derby della Capitale descritta in ogni dettaglio. Per la prima volta in un libro, scritto da Fabio Argentini e Luigi Panella, il racconto di oltre novant'anni di battaglie tra Roma e Lazio. Una storia incredibile che si dipana attraverso immagini di straordinaria suggestione, raccontando ogni particolare della sfida. Trecento pagine di racconti, aneddoti, storie: un'esperienza inedita, un viaggio irripetibile verso il cuore della Capitale. "Il grande libro del derby di Roma", edito da Ultra sarà presentato domani alle 15.30 a 'Più libri più liberi' alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021), 7 dic. - (Adnkronos) - Lastoria deldescritta in ogni dettaglio. Per la prima volta in un, scritto da Fabio Argentini e Luigi Panella, il racconto di oltre novant'anni di battaglie trae Lazio. Una storia incredibile che si dipana attraverso immagini di straordinaria suggestione, raccontando ogni particolare. Trecento pagine di racconti,: un'esperienza inedita, un viaggio irripetibile verso il cuore. "Ildeldi", edito da Ultra sarà presentato domani alle 15.30 a 'Più libri più liberi' alla ...

