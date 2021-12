Calcio | da gennaio chiude il Totogol | ventisette anni dopo stop al Totocalcio alternativo

Leggi su sportface

(Di martedì 7 dicembre 2021)ala partire dal2022. L’Agenzia Dogane e Monopoli manda in pensione il concorso a premi creato dal Coni negli90, cugino del Toto. Nel provvedimento dell’Agenzia firmato dal dg Marcello Minenna, come cita Agirpronews, viene annunciata la chiusura dei concorsi proprio in concomitanza della partenza del Nuovo Toto. Insieme alverranno interrotti anche i concorsi ‘Il9’, sempre collegato al Toto, e ‘Big Match’, una variante che invece prevede pronostici su sette eventi. Dal mese prossimo, inoltre, tutti i concessionari di scommesse sportive saranno tenuti a offrire sui loro palinsesti la nuova modalità del Toto. Pensato dal Coni nel 1992 per rilanciare il calo di popolarità del ...