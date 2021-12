Calcio | Champions | Psg-Club Brugge 4-1

(Di martedì 7 dicembre 2021) Parigi, 7 dic. (Adnkronos) - Il Paris Saint-Germain di Leo Messi si impone nettamente per 4-1 sulin una partita della 6/a e ultima giornata del Girone A dellaLeague. Il Psg al Parco dei Principi di Parigi si impone grazie alle doppiette di Mbappe' al 2' e al 7' del primo tempo, e di Messi al 38' del primo tempo e al 31' della ripresa sudi rigore. Nel secondo tempo gol per i belgi di Rits al 23'. I francesi nonostante il successo e la sconfitta della squadra di Guardiola arrivano comunque secondi nel girone con 11 punti dietro al Manchester City con 12 ma proseguono il loro percorso in

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Champions

Discorsi già chiusi in ottica qualificazione nel gruppo A di Psg e Manchester City : nell'ultima gara del girone la squadra di Pochettino ringrazia le doppiette di Mbappé e di Messi e si conferma ...Gesto folle di Kyle Walker nei minuti finali di Lipsia - Manchester City , valida per la sesta giornata del girone A diLeague . Sotto 2 - 1 in una partita di fatto inutile per la classifica per il primo posto già acquisito, il difensore inglese si fa espellere per un calcione rifilato all'ex milanista André ...(Adnkronos) – Il Paris Saint-Germain di Leo Messi si impone nettamente per 4-1 sul Club Brugge in una partita della 6/a e ultima giornata del Girone A della Champions League ... tempo e al 31' della ...Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, ha parlato a Infinity+ prima del match di Champions contro il Liverpool: "Era il nostro obiettivo, abbiamo dovuto rincorrere e fare l'impresa a ...