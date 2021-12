Calcio: Champions, Milan ko 2-1 con il Liverpool e addio Europa (Di martedì 7 dicembre 2021) Milano, 7 dic. (Adnkronos) - Il Milan prima illude con il gol di Tomori, poi il Liverpool alza i ritmi e ribalta il risultato con i gol di Salah e Origi e si impone 2-1 a San Siro, lasciando i rossoneri fuori dall'Europa. La contemporanea vittoria dell'Atletico in casa del Porto per 3-1, infatti, relega la squadra di Pioli al quarto posto del gruppo B con 4 punti. Restano in Champions i Reds con 18 punti e la squadra di Simeone con 7, mentre il Porto con 6 punti passa in Europa League. La squadra di Pioli entra in campo determinata e riesce ad impensierire gli uomini di Klopp per gran parte del primo tempo. Il gol di Tomori al 29' su azione d'angolo illude i rossoneri che non riescono poi ad essere incisivi per chiudere la sfida e il gol di Salah al 36' rimette gli inglesi in gara: ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021)o, 7 dic. (Adnkronos) - Ilprima illude con il gol di Tomori, poi ilalza i ritmi e ribalta il risultato con i gol di Salah e Origi e si impone 2-1 a San Siro, lasciando i rossoneri fuori dall'. La contemporanea vittoria dell'Atletico in casa del Porto per 3-1, infatti, relega la squadra di Pioli al quarto posto del gruppo B con 4 punti. Restano ini Reds con 18 punti e la squadra di Simeone con 7, mentre il Porto con 6 punti passa inLeague. La squadra di Pioli entra in campo determinata e riesce ad impensierire gli uomini di Klopp per gran parte del primo tempo. Il gol di Tomori al 29' su azione d'angolo illude i rossoneri che non riescono poi ad essere incisivi per chiudere la sfida e il gol di Salah al 36' rimette gli inglesi in gara: ...

