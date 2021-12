Calciatori italiani all’estero: bomber a secco, ancora panchina per Donnarumma (Di martedì 7 dicembre 2021) Calciatori italiani all’estero: fine settimana negativo per gli attaccanti. Ennesima panchina con il Psg per il portiere Un weekend poco fortunato quello dei Calciatori italiani all’estero. Jorginho in campo nella sconfitta del suo Chelsea nel derby con il West Ham. Prestazione sottotono del regista, punito anche con un cartellino giallo. panchina per Pierluigi Gollini con il Tottenham, mentre Emerson Palmieri non ha brillato particolarmente nel 2-2 del Lione con il Bordeaux. Rimanendo in Francia, altra panchina per Gianluigi Donnarumma nel big match tra Psg e Lens. Partita alla quale ha preso parte invece Marco Verratti, anche lui ammonito. A segno il solo Okaka, Grifo versione assistman Spostandoci in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021): fine settimana negativo per gli attaccanti. Ennesimacon il Psg per il portiere Un weekend poco fortunato quello dei. Jorginho in campo nella sconfitta del suo Chelsea nel derby con il West Ham. Prestazione sottotono del regista, punito anche con un cartellino giallo.per Pierluigi Gollini con il Tottenham, mentre Emerson Palmieri non ha brillato particolarmente nel 2-2 del Lione con il Bordeaux. Rimanendo in Francia, altraper Gianluiginel big match tra Psg e Lens. Partita alla quale ha preso parte invece Marco Verratti, anche lui ammonito. A segno il solo Okaka, Grifo versione assistman Spostandoci in ...

Advertising

TNannicini : La distorsione fiscale per i calciatori provenienti dall’estero va tolta. Ho presentato un emendamento che elimina… - tuskatore : @jeanpauldl1998 In C i calciatori italiani con i bonus in base alle presenze non si impegnano un quarto rispetto ai… - tuskatore : @jeanpauldl1998 Ma la regolamentazione c'è già, limiti di extracomunitari (non puoi fare italiani) e le liste che t… - CabotJones : @SandroSca E' riuscito a vincere scudetti ed a portare la Juve ai vertici europei in due momenti distinti, con due… - dobrevsunicorns : Al lavoro c’è un tipo nuovo esageratamente bono, di quelli proprio irraggiungibili. Ma poi simpatico, gentile, inte… -