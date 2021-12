Busta paga dicembre 2021: occhio al conguaglio Irpef di fine anno (Di martedì 7 dicembre 2021) A decorrere dalla Busta paga di dicembre ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo ogni datore di lavoro calcolerà in base al reddito complessivo annuo quanto trattenere ai dipendenti a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) e trattamento integrativo. L’insieme di queste operazioni prende il nome di “conguaglio di fine anno”. L’Irpef, come noto, si ottiene applicando un’aliquota percentuale differente a seconda della fascia di reddito del contribuente. Una volta determinata l’imposta lorda da questa devono essere sottratte: Detrazioni da lavoro dipendente; Detrazioni per familiari a carico; L’eventuale ulteriore detrazione (per chi ha redditi superiori a 28 mila euro); ottenendo così l’Irpef ... Leggi su leggioggi (Di martedì 7 dicembre 2021) A decorrere dalladied entro il 28 febbraio dell’successivo ogni datore di lavoro calcolerà in base al reddito complessivo annuo quanto trattenere ai dipendenti a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche () e trattamento integrativo. L’insieme di queste operazioni prende il nome di “di”. L’, come noto, si ottiene applicando un’aliquota percentuale differente a seconda della fascia di reddito del contribuente. Una volta determinata l’imposta lorda da questa devono essere sottratte: Detrazioni da lavoro dipendente; Detrazioni per familiari a carico; L’eventuale ulteriore detrazione (per chi ha redditi superiori a 28 mila euro); ottenendo così l’...

