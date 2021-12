Buona notizia per il Napoli, contro il Leicester tornerà un giocatore! (Di martedì 7 dicembre 2021) Il quotidiano la Repubblica, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Napoli. Le assenze sono molte, e soprattutto sono pesanti. Tra due giorni è previsto il match decisivo contro il Leicester e il Napoli dovrà fare un’impresa. Manolas Napoli Spalletti L’unica notizia positiva per Spalletti arriva da Manolas, il greco dovrebbe tornare a disposizione per la sfida di giovedì al Maradona. Andrebbe a prendere il posto occupato da Juan Jesus contro l’Atalanta, affiancando Rrahmani. Manolas sarebbe un rientro importante, considerando la situazione, nonostante il negativo inizio di stagione. Leggi su spazionapoli (Di martedì 7 dicembre 2021) Il quotidiano la Repubblica, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa. Le assenze sono molte, e soprattutto sono pesanti. Tra due giorni è previsto il match decisivoile ildovrà fare un’impresa. ManolasSpalletti L’unicapositiva per Spalletti arriva da Manolas, il greco dovrebbe tornare a disposizione per la sfida di giovedì al Maradona. Andrebbe a prendere il posto occupato da Juan Jesusl’Atalanta, affiancando Rrahmani. Manolas sarebbe un rientro importante, considerando la situazione, nonostante il negativo inizio di stagione.

Advertising

AndreaOrlandosp : Una buona notizia per l’Europa e per l’Italia. Oggi il Consiglio dei ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali… - gilnar76 : Buona notizia per il #Napoli, contro il Leicester tornerà un giocatore! #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Desiderya_ : Una buona notizia finalmente - Fidaf_News : RT @fidafgameday: ??..cosa c'è di meglio di una buona notizia? Semplice: Due buone notizie! Anche le nostre ragazze cominciano il Day2 con u… - Godai71 : RT @fidafgameday: ??..cosa c'è di meglio di una buona notizia? Semplice: Due buone notizie! Anche le nostre ragazze cominciano il Day2 con u… -