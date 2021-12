Brutte notizie per il Cagliari: il 2021 del centrocampista è già finito (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Cagliari ha rilasciato un comunicato ufficiale in merito all’operazione al ginocchio a cui è stato sottoposto il centrocampista olandese, ex di Roma e Genoa, Kevin Strootman. StrootmanQuesto quanto dichiara la società sarda: “Il Cagliari Calcio comunica che nella giornata odierna, Kevin Strootman è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro: l’operazione di cleaning articolare è stata eseguita con successo dal professore Pier Paolo Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart di Roma. Il calciatore inizierà subito il suo percorso riabilitativo, tempi di recupero da valutare“. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilha rilasciato un comunicato ufficiale in merito all’operazione al ginocchio a cui è stato sottoposto ilolandese, ex di Roma e Genoa, Kevin Strootman. StrootmanQuesto quanto dichiara la società sarda: “IlCalcio comunica che nella giornata odierna, Kevin Strootman è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro: l’operazione di cleaning articolare è stata eseguita con successo dal professore Pier Paolo Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart di Roma. Il calciatore inizierà subito il suo percorso riabilitativo, tempi di recupero da valutare“.

