Brusaferro | “Rt stabile a 1 | 2 ma ancora 6 milioni e mezzo di italiani senza vaccino”

(Di martedì 7 dicembre 2021) Presidente Iss: «Forte corrispondenza tra la diffusione del Covid e la popolazione non vaccinata. 11 casi Omicron e altri contagi sospetti. Il 57% di over 80 ha ricevuto la terza dose».

Advertising

LaStampa : Brusaferro: “Rt stabile a 1,2 ma ancora 6 milioni e mezzo di italiani senza neanche una dose di vaccino” - messveneto : Brusaferro: “Rt stabile a 1,2 ma ancora 6 milioni e mezzo di italiani senza neanche una dose di vaccino”: In Italia… - il_piccolo : Brusaferro: “Rt stabile a 1,2 ma ancora 6 milioni e mezzo di italiani senza neanche una dose di vaccino” -

Ultime Notizie dalla rete : Brusaferro stabile

...pagina l'Italia promossa da pixel agenzia alza il Rating a bbb meno a BB con Outlookparla ...sotto i vent'anni e tra 20 e 30 anni vice presidente dell'istituto superiore di sanitàè ...Lo ha affermato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio, alla conferenza ... Èal 45% la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi mentre è in ...In 4 regioni le terapie intensive sono sopra la soglia critica. Primo caso di variante Omicron in Veneto I contagi Covid in Italia crescono, l'incidenza continua ad aumentare e l'Rt è a 1,20. In 4 reg ...Monitoraggio Iss, video conferenza stampa Brusaferro e Rezza oggi 3 dicembre 2021: indice Rt 1.20 sale incidenza con ricoveri 9,1% terapie intensive 7,3%.