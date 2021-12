Bruno Vespa e la moglie Augusta Iannini bloccati nell’ascensore dell’hotel a Milano: liberati dai vigili del fuoco (Di martedì 7 dicembre 2021) Bruno Vespa e la moglie Augusta Iannini sono rimasti bloccati all’interno dell’ascensore dell’hotel Entreprise di Corso Sempione a Milano, dove alloggiano in questi giorni. La disavventura è capitata alla coppia proprio alla viglia della Prima della Scala, appuntamento fisso del capoluogo meneghino nel giorno della festività di Sant’Ambrogio e probabile motivo della loro presenza a Milano. Per liberare il giornalista e la consorte sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. “C’è di peggio”, ha commentato poi Vespa, sul filo dell’ironia, al telefono con l’Ansa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021)e lasono rimastiall’interno dell’ascensoreEntreprise di Corso Sempione a, dove alloggiano in questi giorni. La disavventura è capitata alla coppia proprio alla viglia della Prima della Scala, appuntamento fisso del capoluogo meneghino nel giorno della festività di Sant’Ambrogio e probabile motivo della loro presenza a. Per liberare il giornalista e la consorte sono dovuti intervenire idel. “C’è di peggio”, ha commentato poi, sul filo dell’ironia, al telefono con l’Ansa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

