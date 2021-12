Brasile, l'Atletico Mineiro vince il campionato e il club regala tatuaggi ai tifosi (Di martedì 7 dicembre 2021) La squadra di Belo Horizonte ha vinto il suo secondo scudetto dopo 50 anni. Centinaia di tifosi dell'Atletico Mineiro sono rimasti per ore in fila sotto la pioggia davanti al nuovo stadio, l'Arena Mrv,... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) La squadra di Belo Horizonte ha vinto il suo secondo scudetto dopo 50 anni. Centinaia didell'sono rimasti per ore in fila sotto la pioggia davanti al nuovo stadio, l'Arena Mrv,...

Advertising

CronacheTweet : Dopo un’attesa durata 50 anni l’Atlético Mineiro è di nuovo campione in Brasile. La squadra allenata da Cuca e tras… - sportli26181512 : Atletico Mineiro campione del Brasile: Grazie al successo in rimonta per 3-2 sul campo del Bahia (con rigore di Hul… - infoitsport : Brasile, Atletico Mineiro torna campione dopo 50 anni - infoitsport : Dopo 50 anni l'Atletico Mineiro rompe il digiuno: il Galo è campione del Brasile - infoitsport : Atletico Mineiro vince il campionato in Brasile: quanti ex Serie A ed Europa in rosa -