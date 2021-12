Borussia Dortmund-Besiktas, le formazioni ufficiali (Di martedì 7 dicembre 2021) Difficile prevedere un’eliminazione già alla fase a gironi del Borussia Dortmund, a cui resta soltanto l’Europa League: questa sera l’ultima giornata in casa contro il Besiktas (di seguito le formazioni ufficiali). I gialloneri partivano con i favori del pronostico nel gruppo C, e le prime due vittorie sembravano confermare le impressioni della vigilia. Poi sono arrivate tre sconfitte consecutive: prima nel doppio confronto con l’Ajax e poi nello scontro decisivo a casa dello Sporting Lisbona. I lusitani hanno vinto 3-1 guadagnandosi gli ottavi in anticipo proprio a discapito dei tedeschi, che hanno già la certezza di chiudere il girone al terzo posto. Questa sera, il Borussia proverà a prendersi i tre punti anche per dimenticare la sconfitta di sabato scorso contro il Bayern Monaco ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 7 dicembre 2021) Difficile prevedere un’eliminazione già alla fase a gironi del, a cui resta soltanto l’Europa League: questa sera l’ultima giornata in casa contro il(di seguito le). I gialloneri partivano con i favori del pronostico nel gruppo C, e le prime due vittorie sembravano confermare le impressioni della vigilia. Poi sono arrivate tre sconfitte consecutive: prima nel doppio confronto con l’Ajax e poi nello scontro decisivo a casa dello Sporting Lisbona. I lusitani hanno vinto 3-1 guadagnandosi gli ottavi in anticipo proprio a discapito dei tedeschi, che hanno già la certezza di chiudere il girone al terzo posto. Questa sera, ilproverà a prendersi i tre punti anche per dimenticare la sconfitta di sabato scorso contro il Bayern Monaco ...

Advertising

sportface2016 : #ChampionsLeague #DortmundBesiktas , le formazioni ufficiali - ilveggente_it : ?? #ChampionsLeague #BorussiaDortmund Vs #Besiktas è una partita di Champions League che si giocherà oggi alle 21.… - ALBForexItalia : Giorno Dell'incontro??? Buona fortuna al nostro partner regionale Borussia Dortmund in Champions League?… - FBPredictions : ? #BorussiaDortmund vs #Besiktas ?? #ChampionsLeague ?? Signal Iduna Park ?? Preview: - Signor_Smith : @CheccoCasano Eh, lo so, il Borussia Dortmund senza Klopp non è più lo stesso... (Famo finta de nun capi') -