Borsa: Europa ingrana la marcia, Stoxx 600 +1,9% (Di martedì 7 dicembre 2021) Le Borse europee ingranano la marcia e ampliano il rialzo, con l'indice d'area Stoxx 600 avanza dell'1,9%. Sui mercati si respira aria di ottimismo circa gli effetti della variante Omicron del ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) Le Borse europeeno lae ampliano il rialzo, con l'indice d'area600 avanza dell'1,9%. Sui mercati si respira aria di ottimismo circa gli effetti della variante Omicron del ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa ingrana la marcia, Stoxx 600 +1,9%: Sui mercati si respira ottimismo per effetti variante Omicron - Italian : Borsa: Europa apre in rialzo, ottimismo dopo effetto Omicron - telodogratis : Borsa: Europa apre in rialzo, ottimismo dopo effetto Omicron - 24ORERadiocor : Borsa: Europa apre ancora in rialzo, a Milano (+1,1%) focus su Stellantis (RCO) - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - ansa_economia : Borsa: Milano ottimista (+2,1%) col resto d'Europa, male Tim. Bene utility e banche. Su Pirelli e Stellantis, giù D… -