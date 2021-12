Boom di green pass scaricati, volano anche le prime dosi (Di martedì 7 dicembre 2021) E l'Italia va. Da Torino a Bari, da Milano a Roma, da Trieste a Napoli, il film è lo stesso: porte di autobus che si aprono e pattuglie di poliziotti, carabinieri e vigili con cellulare in mano che ... Leggi su leggo (Di martedì 7 dicembre 2021) E l'Italia va. Da Torino a Bari, da Milano a Roma, da Trieste a Napoli, il film è lo stesso: porte di autobus che si aprono e pattuglie di poliziotti, carabinieri e vigili con cellulare in mano che ...

Advertising

lifestyleblogit : Super green pass in vigore, boom di certificati scaricati - - italiaserait : Super green pass in vigore, boom di certificati scaricati - pippoMR : ??Le notizie relative alla variante Omicron, la risalita dei contagi e la partenza del Super certificato verde: tra… - StraNotizie : Super green pass in vigore, boom di certificati scaricati - fisco24_info : Super green pass in vigore, boom di certificati scaricati: Molti controlli sui mezzi pubblici, dove da ieri è obbli… -