Bonus spesa Napoli 2021, ultime ore per le domande: il link per fare richiesta (Di martedì 7 dicembre 2021) Scadono oggi, 7 dicembre, i termini per presentare la domanda per i Bonus spesa Covid di Natale 2021. La domanda può essere presentata dai cittadini esclusivamente online compilando un modulo. C'è tempo fino alle ore 18. Per ottenere il contributo di un massino di 200 euro per famiglia è obbligatorio avere SPID, CIE o CNS. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

