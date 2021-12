Bonus Natale, in arrivo fino a 1400 euro a famiglia. Ecco a chi spetta (Di martedì 7 dicembre 2021) : nuclei familiari e famiglie con bambini e disabili Il Bonus Natale, chiamato anche “Bonus natalizio 2021” è stato approvato nel decreto Sostegni bis e consiste in un aiuto per le famiglie in difficoltà. A differenza del Bonus Terme o di altri già attivati, non sarà un voucher, ma consisterà nell’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità. Il Bonus è destinato a quelle famiglie che durante il periodo della pandemia di Covid-19 stanno riscontrando particolari difficoltà economiche. Il Bonus può raggiungere la somma considerevole di 1400 euro per nucleo familiare, ma per ottenerlo bisogna essere in possesso di determinati requisiti, che vengono stabiliti dalle diverse amministrazioni comunali. Sicuramente ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 dicembre 2021) : nuclei familiari e famiglie con bambini e disabili Il, chiamato anche “natalizio 2021” è stato approvato nel decreto Sostegni bis e consiste in un aiuto per le famiglie in difficoltà. A differenza delTerme o di altri già attivati, non sarà un voucher, ma consisterà nell’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità. Ilè destinato a quelle famiglie che durante il periodo della pandemia di Covid-19 stanno riscontrando particolari difficoltà economiche. Ilpuò raggiungere la somma considerevole diper nucleo familiare, ma per ottenerlo bisogna essere in possesso di determinati requisiti, che vengono stabiliti dalle diverse amministrazioni comunali. Sicuramente ...

361_magazine : Bonus Natale, in arrivo fino a 1400 euro a famiglia. Ecco a chi spetta - ParliamoDiNews : Bonus Natale, fino a 1400 euro per famiglia. Ecco come ottenerlo e come funziona - - leadintogold : ?????? - ag_notizie : Il 'bonus Natale' da 1400 euro a famiglia: cos'è e chi può richiederlo - infoitinterno : Il 'bonus Natale' da 1400 euro a famiglia: cos'è e chi può richiederlo -