Bonus Natale | fino a 1 400 euro a famiglia per la spesa | come usarlo e richiederlo

(Di martedì 7 dicembre 2021) Annunciata un’importante novità per le famiglie italiane da parte del governo. L’esecutivo guidato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha proposto il. Le somme di denaro da destinare agli italiani derivano dal decreto Sostegni bis, ma sono i comuni che dovranno poi erogare i soldi ai cittadini. Quindi, coloro che sono interessati ad usufruire di questodovranno far pervenire la loro richiesta al comune della loro città. E c’è comunque chi lo ha anche chiamato. Entrando più nel dettaglio per quanto riguarda il, si potranno spendere queste cifre messe a disposizione dal governo in tutti quei negozi che ovviamente daranno il loro assenso all’iniziativa. I cittadini potranno comunque utilizzarle solamente per comprare ...

Advertising

ag_notizie : Il 'bonus Natale' da 1400 euro a famiglia: cos'è e chi può richiederlo - infoitinterno : Il 'bonus Natale' da 1400 euro a famiglia: cos'è e chi può richiederlo - PalermoToday : Il 'bonus Natale' da 1400 euro a famiglia: cos'è e chi può richiederlo - infoitinterno : Bonus Natale fino a 1400 euro a famiglia, cos'è e a chi spetta: come fare domanda per ottenerlo -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus Natale

Scadono oggi i termini per presentare la domanda per iSpesa Covid di2021. C'è tempo fino alle ore 18, per compilare il moduloa al link: https://buonispesa.comune.napoli.it/ Iin arrivo 3.500.000 euro in buoni spesa per oltre ...In Ama slitta ancora l'accordo per iai netturbini che lavorano a, a Capodanno e all'Epifania. In teoria l'azienda e i sindacati avrebbero già dovuto, se non firmarla, quanto meno costruire l'intesa e soprattutto fissare le ...Ecco come fare con l’aiuto di app e siti giusti per festeggiare un fantastico Natale nel rispetto del risparmio ...Ha potuto festeggiare il compleanno anche se con qualche giorno di ritardo e oggi, che è finalmente stato estubato, ha espresso anche il suo primo “desiderio”.