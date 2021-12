Bollette luce e gas | il prezzo bloccato conviene?

Leggi su italiasera

(Di martedì 7 dicembre 2021)die gas come le rate del mutuo?il costo fisso o bisogna fidarsi e puntare sul variabile? Di certo, le recenti stangate suldie gas farebbero propendere per la prima opzione: eventuali rincari non influirebbero sulla fattura. Il problema è se succede il contrario, cioè se c’è una diminuzione dei costi che colloca la media delle tariffe al di sotto della soglia fissa pattuita. Un rischio, appunto, molto simile a quello del tasso fisso del mutuo. Aspettarsi, però, che ildell’energia scenda di parecchio e rimanga a basso livello per molto tempo forse è chiedere troppo. Ecco perché si fa largo l’idea della bolletta die gas a. Come funziona? Un dato su tutti può servire a ...