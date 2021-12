Blitz ai Lotti di Ostia | armi illegali e droga negli ascensori

(Di martedì 7 dicembre 2021)– Per tutta la mattinata di oggi, i Carabinieri della Compagnia di, con il supporto di militari dei reparti dipendenti dal Gruppo Carabinieri di, delle unità cinofile di Fiumicino e di Santa Maria Galeria, e di un velivolo del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a contrastare eventuali fenomeni dità, con un occhio particolare rivolto allo spaccio di, ai reati predatori e in materia di. Le attività si sono concentrate nella zona compresa tra viale Vasco de Gama e via della Paranzella, nota piazza di spaccio del litorale. Oltre 80 i carabinieri impiegati che hanno cinturato le palazzine nelle prime ore del mattino, procedendo a numerose perquisizioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Blitz Lotti

Il Faro Online

Spaccio al Quarticciolo,della Polizia . Nei pressi "della fontanella", nota piazza di spaccio del quartiere, gli ...ed incamminarsi all'interno del "labirinto urbano" costituito da vari...Pontedera, aggredisce due carabinieri con calci e pugni L'uomo si trovava in via, davanti alla caserma dei carabinieri , quando ha visto un militare in divisa, gli si è avvicinato e lo ha ...Poste Italiane ottiene il rating “A-” nella classifica annuale di CDP (ex Carbon Disclosure Project) rientrando per il secondo anno consecutivo nella fascia “Leadership” e confermando così il suo ruol ...Operazione antidroga a Palermo. I Carabinieri hanno dato esecuzione a 31 provvedimenti cautelari (8 in carcere e 23 agli arresti domiciliari) emessi dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Palermo sulla ...