Blanca anticipazioni | attimi di terrore per lei

(Di martedì 7 dicembre 2021)per la serie di successo su Rai 1: nelle prossime puntate ci sarannodiper lei., leper le nuove puntate.continua ad imporsi come serie rivelazione di quest’anno, continuando a narrare le vicende della detective non vedente accompagnata dal tenero bulldog Linneo. Le scorse serate hanno realizzato ascolti da record su Rai 1, ed è molto probabile che la serie bisserà il successo anche col suo prossimo appuntamento; stando alle, ci sarannodiper lei, che porteranno in scena tantissima adrenalina.dinelle ...

Advertising

Unf_Tweet : - PasqualeMarro : #Blanca, anticipazioni quarta puntata del 13 dicembre - infoitcultura : Blanca La Serie terza puntata, le anticipazioni del 6 dicembre 2021 - infoitcultura : Blanca, le anticipazioni della terza puntata - infoitcultura : Blanca su Rai 1: le anticipazioni, il cane e la colonna sonora -

Ultime Notizie dalla rete : Blanca anticipazioni

, la produzione: 'Presto svelati due segreti su Linneo e sul papà della protagonista' Grande successo anche per la terza puntata diche è stata seguita ieri sera da 5.235.Ledella quarta puntata di, che andrà in onda lunedì 13 dicembre, svelano una grande confusione sentimentale per la Ferrando. Argomenti trattatiquarta puntata: Ferrando confusa tra Nanni e Liguoriquarta puntata: l'episodio Blu profondoquarta puntata: la confusione della ...Le anticipazioni della quarta puntata di Blanca, che andrà in onda lunedì 13 dicembre, svelano una grande confusione sentimentale per la Ferrando.Blanca anticipazioni, la produzione: "Presto svelati due segreti su Linneo e sul papà della protagonista" Grande successo anche per la terza puntata di ...