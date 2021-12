Biglietti per i mezzi pubblici solo con il Green Pass, apertura ministro Giovannini: “Dialogo con aziende, forse a breve le sperimentazioni” (Di martedì 7 dicembre 2021) Biglietti per il trasporto pubblico locale acquistabili solo con il Green Pass. È questa l’idea al vaglio del governo e che potrebbe conoscere a breve una prima sperimentazione, secondo quanto annunciato in mattinata dal ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, intervenuto a Rainews24. “Stiamo dialogando con tutte le aziende di trasporto in questa prospettiva”, ha dichiarato il membro dell’esecutivo guidato da Mario Draghi che, per spiegare l’idea alla base della nuova proposta governativa ha preso ad esempio le regole valide negli impianti sciistici: “Le faccio l’esempio del Dolomiti Superski, che è uno skiPass molto usato in cui l’utente carica ogni giorno il proprio Green Pass e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021)per il trasporto pubblico locale acquistabilicon il. È questa l’idea al vaglio del governo e che potrebbe conoscere auna prima sperimentazione, secondo quanto annunciato in mattinata daldelle Infrastrutture, Enrico, intervenuto a Rainews24. “Stiamo dialogando con tutte ledi trasporto in questa prospettiva”, ha dichiarato il membro dell’esecutivo guidato da Mario Draghi che, per spiegare l’idea alla base della nuova proposta governativa ha preso ad esempio le regole valide negli impianti sciistici: “Le faccio l’esempio del Dolomiti Superski, che è uno skimolto usato in cui l’utente carica ogni giorno il proprioe ...

