Biglietti Atalanta-Villarreal: ecco i POSTI DISPONIBILI (Di martedì 7 dicembre 2021) Tramite il proprio sito ufficiale, l'Atalanta ha diramato un comunicato per quanto concerne la vendita dei Biglietti per la partita contro il Villarreal al Gewiss Stadium di Bergamo. Curva Pisani –> ESAURITA Curva Morosini –> ESAURITA Distinti Sud –> ESAURITA Tribuna Rinascimento Scoperta –> ESAURITA Tribuna Rinascimento Coperta –> L'articolo proviene da Webmagazine24.

