Biden annuncia il boicottaggio diplomatico di Pechino 2022 Cina | Farsa politica

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 7 dicembre 2021) Gli atleti americani andranno, ma nessun rappresentante dell’amministrazione statunitense sarà presente a. Joeil “dei Giochi olimpici invernali cinesi e larisponde che è “una” e un riflesso della “mentalità da Guerra Fredda”, un tentativo di “politicizzare lo sport” che però non cambia il senso di Olimpiadi e Paralimpiadi: sono “il raduno per atleti e appassionati di sport invernali di tutto il mondo. Sono loro il successo dei Giochi, non la presenza di un pugno di funzionari di governo dei Paesi”. Joesceglie la via dello sgarbo con Xi Jinping, dopo il vertice che sembrava aver aperto a una ripresa del dialogo fra potenze. La Casa Bianca ...