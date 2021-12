Biden a Putin | la Russia rischia sanzioni se attacca l' Ucraina Ma i tank sono al confine

Advertising

marcodimaio : Colloquio tra #Biden e #Putin sull'Ucraina. Il presidente USA prima del confronto ha chiamato i partner #Merkel,… - Agenzia_Ansa : Biden con gli alleati europei a sostegno alla sovranità dell'Ucraina. Usa, Italia, Germania, Francia e Regno Unito… - Corriere : Biden-Putin, oggi il summit online: Ucraina e Nato al centro dell’incontro - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Usa-Russia, durato oltre 2 ore il summit virtuale tra Biden e Putin #usa - lettera_mosca : La foto dell'incontro telematico tra Joe Biden e Vladimir Putin appena pubblicata dal servizio stampa della Casa Bi… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden Putin

I colloqui in videocollegamento tra i presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimire Joe, si sono conclusi dopo circa due ore e cinque minuti, come riporta l'agenzia russa Interfax. I due leader cercano una tregua sull'Ucraina;minaccia sanzioni a Mosca e subito ...Dopo durato due ore e 5 minuti è terminato il vertice virtuale tra il presidente russo , Vladimire l'omologo Usa, Joeera collegato dalla sua residenza di Sochi, mentredalla 'Situation Room' della Casa Bianca. La foto del summit virtuale è stata difusa dal Cremlino: il presidente russo a capo ...Roma, 7 dic. (LaPresse) - Il presidente Usa Joe Biden, nel corso del colloquio con il presidente russo Vladimir Putin, ha chiarito che in caso di escalation ...Martedì, 7 dicembre 2021 Home > aiTv > Vertice virtuale, Biden a Putin: la prossima volta spero dal vivo Roma, 7 dic. (askanews) - "Bello vederti di nuovo, purtroppo non ci siamo visti al G20, spero d ...