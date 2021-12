Berlusconi: “Il centrodestra è una scelta di campo irreversibile” (Di martedì 7 dicembre 2021) ROMA – “La politica non deve essere un esercizio autoreferenziale, non dev’essere quello che una volta ebbi a definire il teatrino della politica che parla solo a se stessa. Per tornare ad appassionare gli italiani alla politica bisogna che la politica torni ad appassionarsi ai temi veri, quelli che riguardano gli italiani e non alle cose di partito. Per questo mi congratulo con voi e sono contento di essere vostro alleato per un centrodestra che per tutti noi è una scelta di campo irreversibile”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico on Atreju Natale 2021, la festa di Fratelli d’Italia. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 7 dicembre 2021) ROMA – “La politica non deve essere un esercizio autoreferenziale, non dev’essere quello che una volta ebbi a definire il teatrino della politica che parla solo a se stessa. Per tornare ad appassionare gli italiani alla politica bisogna che la politica torni ad appassionarsi ai temi veri, quelli che riguardano gli italiani e non alle cose di partito. Per questo mi congratulo con voi e sono contento di essere vostro alleato per unche per tutti noi è unadi”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio, in collegamento telefonico on Atreju Natale 2021, la festa di Fratelli d’Italia. L'articolo L'Opinionista.

