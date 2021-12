"Berlusconi ha fatto cose buone. Per il Colle...". Poi spiega il suo "ritiro" dalla candidatura (Di martedì 7 dicembre 2021) L'ex premier spiega anche il perché della rinuncia a concorrere al Collegio lasciato libero da Gualtieri e gentilmente offertogli da Letta Leggi su ilgiornale (Di martedì 7 dicembre 2021) L'ex premieranche il perché della rinuncia a concorrere algio lasciato libero da Gualtieri e gentilmente offertogli da Letta

Advertising

fattoquotidiano : @marcotravaglio: 'Il fatto soltanto che qualcuno pensi alla possibilità che Silvio Berlusconi possa diventare presi… - fattoquotidiano : I toni con cui il Fatto sta raccontando la biografia di Silvio Berlusconi vengono scambiati per un eccesso di acrim… - fattoquotidiano : Berlusconi no grazie: la nostra petizione supera le 80 mila firme - fattoquotidiano : 'BERLUSCONI HA FATTO ANCHE MOLTE COSE BUONE' Conte a La7: 'Nella sua carriera però, ci sono stati dei passaggi che… - AntonioOpallo61 : RT @jacopo_iacoboni: Berlusconi ieri: 'Il voto al M5S nasceva da motivazioni tutt'altro che ignobili, lo stesso fastidio per un certo tipo… -