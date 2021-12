Berlusconi al Quirinale? Si risvegliano gli anti-Cav di professione: mafia, soldi e fango (Di martedì 7 dicembre 2021) Parafrasando un noto romanzo di Erich Maria Remarque potremmo dire che non vi è niente di nuovo sul fronte della cultura politica della sinistra italiana. Infatti, da trent' anni a questa parte il paradigma unificante delle sue diverse articolazioni - dagli esponenti di partito agli intellettuali di pronto intervento - continua ad essere l'antiBerlusconismo. I commenti via via avanzati a partire dall'affermazione di Silvio Berlusconi sulla scena politica nazionale, sono tutti riconducibili, salvo qualche sparuta eccezione, al convincimento che si tratti di un "fenomeno populistico dai tratti criminali". Pertanto, c'è poco da stupirsi se alla vigilia dell'elezione del nuovo capo dello Stato alla cui carica aspira legittimamente il leader di Forza Italia l'universo moralistico-giacobino sia entrato in fibrillazione al punto da conferirsi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Parafrasando un noto romanzo di Erich Maria Remarque potremmo dire che non vi è niente di nuovo sul fronte della cultura politica della sinistra italiana. Infatti, da trent' anni a questa parte il paradigma unificante delle sue diverse articolazioni - dagli esponenti di partito agli intellettuali di pronto intervento - continua ad essere l'smo. I commenti via via avanzati a partire dall'affermazione di Silviosulla scena politica nazionale, sono tutti riconducibili, salvo qualche sparuta eccezione, al convincimento che si tratti di un "fenomeno populistico dai tratti criminali". Pertanto, c'è poco da stupirsi se alla vigilia dell'elezione del nuovo capo dello Stato alla cui carica aspira legittimamente il leader di Forza Italia l'universo moralistico-giacobino sia entrato in fibrillazione al punto da conferirsi ...

fattoquotidiano : La nuova apertura di Silvio Berlusconi al M5s in vista del Quirinale: “Ha dato voce a un disagio reale che merita r… - fattoquotidiano : @marcotravaglio: 'Il fatto soltanto che qualcuno pensi alla possibilità che Silvio Berlusconi possa diventare presi… - CarloCalenda : Quirinale. Berlusconi ci crede. Lega/FDI fanno finta di crederci. Renzi prepara mossa del pedone in qualsiasi direz… - StartMagNews : Parole, mosse e pensieri di Silvio Berlusconi nella partita del Quirinale - antonio_bordin : La candidatura di #Berlusconi al #Quirinale è solo un infantile mezzuccio per blindare quella di #Draghi. -