"Berlusconi al Colle...". Scanzi e la nuova ossessione

Andrea Scanzi, da qualche tempo a questa parte, non fa che parlare di Berlusconi al Colle. Il nuovo pensiero fisso del giornalista de Il Fatto. A spaventarlo, in realtà, è proprio il ruolo che il centrodestra giocherà

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Colle Berlusconi presidente della Repubblica, mancano 14 voti. Inside clamoroso Sarebbero - condizionale d'obbligo - i voti che mancano a Silvio Berlusconi , secondo l'ultimo ... ma è evidente a tutti la sua ambizione di salire sul Colle più alto di Roma. Il Centrodestra unito, ...

Quirinale, Mattarella allontana il bis: che succede ora? ...del Consiglio resti dov'è ma allo stesso tempo nessuno è contrario ad una possibile ascesa al Colle.Per il sindaco di Benevento i candidati al Quirinale che potrebbero davvero farcela sono Berlusconi,...

Berlusconi al Colle: un pericolo concreto che i cittadini non possono ignorare

Incredibile Di Maio: «Visto? Anche Berlusconi cambia idea». Così i 5Stelle s'attaccano al Cav Non vedeva l’ora, Luigi Di Maio, di aggrapparsi ad un rametto che giustificasse i suoi continui dietrofront. Stia tranquillo Di Maio, anche se al suo posto una “dietrologia” la spacceremmo volentieri.

