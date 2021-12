Benzina: prezzi ancora in calo, self a 1,733 euro al litro (Di martedì 7 dicembre 2021) prezzi ancora in calo per i carburanti. Secondo le rilevazioni del Mite sull'andamento dei listini nella scorsa settimana, il prezzo medio della verde in modalità self service si attesta a 1,733 euro ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021)inper i carburanti. Secondo le rilevazioni del Mite sull'andamento dei listini nella scorsa settimana, il prezzo medio della verde in modalitàservice si attesta a 1,733...

Advertising

LukeScuba : RT @visualitics_: I prezzi dei carburanti sono in aumento da diversi mesi e sono tornati a livelli che non si vedevano da sette anni, secon… - fisco24_info : Benzina: prezzi ancora in calo, self a 1,733 euro al litro: Ribassi anche per diesel e Gpl - ottorinobruni : RT @8mobile: ?? Risparmiare sul pieno si può ?? ? Gratis con iCarburante trovi il ?? più vicino ed economico. #distributore #diesel #metano… - AndreaZeoli : RT @visualitics_: I prezzi dei carburanti sono in aumento da diversi mesi e sono tornati a livelli che non si vedevano da sette anni, secon… - fedecaccy : RT @visualitics_: I prezzi dei carburanti sono in aumento da diversi mesi e sono tornati a livelli che non si vedevano da sette anni, secon… -