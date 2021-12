“Benvenuto al mondo Cesare”. Fiocco azzurro al GF Vip: la bella notizia subito condivisa con il pubblico (Di martedì 7 dicembre 2021) A giugno scorso l’annuncio della dolce attesa, il 6 dicembre 2021 il lieto evento. La coppia vip l’ha comunicato al pubblico social sempre a mezzo Instagram, con una dolcissima foto della neo mamma con il piccolo tra le sue braccia e uno sguardo commosso. Foto che ha poi ricondiviso anche il neo papà, ma bis perché ha già Michelle avuta da una precedente relazione, che è anche un ex concorrente del GF Vip. È un maschietto e si chiama Cesare. “Benvenuto al mondo nostro piccolo Cesare – scrive lei sotto allo scatto – Il papà nel frattempo è collassato ma rassicuro tutti che sta bene”. Poi la dedica al marito: “Ti amo immensamente… senza la tua energia non ci sarei mai riuscita”. Lui, Andrea Mainardi, non è stato da meno. Ha lasciato una lunga didascalia in cui il vip esprime tutta la gioia dell’essere ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) A giugno scorso l’annuncio della dolce attesa, il 6 dicembre 2021 il lieto evento. La coppia vip l’ha comunicato alsocial sempre a mezzo Instagram, con una dolcissima foto della neo mamma con il piccolo tra le sue braccia e uno sguardo commosso. Foto che ha poi ricondiviso anche il neo papà, ma bis perché ha già Michelle avuta da una precedente relazione, che è anche un ex concorrente del GF Vip. È un maschietto e si chiama. “alnostro piccolo– scrive lei sotto allo scatto – Il papà nel frattempo è collassato ma rassicuro tutti che sta bene”. Poi la dedica al marito: “Ti amo immensamente… senza la tua energia non ci sarei mai riuscita”. Lui, Andrea Mainardi, non è stato da meno. Ha lasciato una lunga didascalia in cui il vip esprime tutta la gioia dell’essere ...

Advertising

yikzhueo : 9. Ballare il sabato sera scuotere tutto Stanotte scendi in pista È ora, se perdi il tempo, impazzirai Benvenuto n… - Raiccomandato : Benvenuto nel mondo politically correct, che intrisicamente è una grande cazzata , ma si gode lo stesso Tanti augu… - GlOVANNlGlOlA : @Ussignur_ @2111colfed @kenyaEin @danbili @LaBombetta76 Benvenuto nel mondo delle minoranze e non hai idea che sei ancora in superficie - 00francesca0 : CIAO LUIGI, BENVENUTO NEL FANTASTICO MONDO DI TWITTER?????? @StrangisLuigi #Amici21 #caroligi - Cambyses3423 : @punxcatalyst 'Benvenuto anche tu nel mondo di WhatsApp' cit -